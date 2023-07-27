وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره البريطاني اليوم

الوكيل الاخباري - يجري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مباحثات مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفيرلي.

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وسيعقب اللقاء الذي سيجري في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصريحات صحفية للوزراء.



وبدأ كليفرلي جولة تستغرق ثلاثة أيام يزور خلالها كلاً من قطر والكويت والأردن، لبناء روابط تعود بفائدة متبادلة وللتأكيد على الشراكة المتنامية بين المملكة المتحدة والمنطقة.



وخلال زيارته الأردن، سيعلن الوزير عن تقديم قرابة 1.5 مليون جنيه إسترليني لدعم المبادرات الخاصة بالنساء والفتيات، حيث تستفيد منها منظمات المجتمع المدني من هذا التمويل.



ويلتقي وزير الخارجية بممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، حيث يعلن عن تمويل قدره 30 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لتقديم المساعدة النقدية والدعم للاجئين الأشد عَوَزاً.

