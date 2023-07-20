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الخميس، 20-07-2023 04:29 م

وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لوكالة الأونروا

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الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) فيليب لازاريني.

وبحث اللقاء الاستراتيجيات والخطط المستهدفة ضمان توفير الدعم اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5,7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

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