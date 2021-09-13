وزير الداخلية : ظاهرة التسول اصبحت تاخذ اشكالاً مختلفة

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية ان ظاهرة التسول اصبحت تأخذ اشكالا مختلفة ، فإلى جانب التسول المباشر ، هناك الباعة المتجولين وخاصة على الاشارات الضوئية مما يسبب ارباكا في حركة السير ويعيق حركة المرور ويشكل ظاهرة غير حضارية ، الامر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وابعادها الاجتماعية والقانونية والامنية والاقتصادية.



واكد الفراية اهمية تخصيص رقم هاتف للتبليغ عن حالات التسول واجراء التعديلات التشريعية اللازمة للحد من الظاهرة علاوة على ديمومة الاجراءات الواجب اتباعها وتسيير دوريات مشتركة وخاصة في الاوقات والاماكن التي يكثر فيها التسول.





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