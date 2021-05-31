وزير الداخلية : لدينا أجهزة أمنية قوية وذات مهنية واحترافية عالية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

وقعت وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية أندونيسيا اليوم الاثنين في مبنى الوزارة مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين البلدين وخاصة في مجال مكافحة الارهاب.ووقع الاتفاقية وزير الداخلية مازن الفراية ورئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاندونيسية رافي عمار ، بحضور أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.وقال وزير الداخلية أنه في ظل السياسة الحكيمة والوازنة لجلالة الملك عبدالله الثاني ، تمكن الاردن مـن احتــلال مكانة مرموقـة بين دول العالــم وهذا الأمر جعل من الأردن دولة آمنة ومستقرة لديها أجهزة أمنية قوية وذات مهنية واحترافية عالية.واضاف ان المملكة أصدرت عدة تشريعات من شانها مكافحة الإرهاب، وتنسجم مع أحكام الاتفاقيات التـي أنضمت إليها ، ومنها قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته ، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته.ودعا الوزير الفراية إلى الاستمرار بأقصى درجات التعاون بين البلدين الصديقين والذي يتحقق من خلال فريق العمل المشترك المنبثق عن هذه المذكرة , وكذلك الزيارات المتبادلة بين المختصين من البلدين.