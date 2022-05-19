وزير الداخلية يفتتح مركز المؤتمرات والتدريب

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس مركز المؤتمرات والتدريب في مبنى الوزارة والذي تم إنشاؤه من خلال برنامج اللامركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي التابع للبرنامج الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان



وحضر حفل الافتتاح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خالدة بوزار، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن.

ويهدف المركز إلى بناء قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارة والتنمية والحوكمة وتقديم برامج تدريبية.



وأكد وزير الداخلية أن إنشاء هذا المركز يعكس حرص وزارة الداخلية على توفير البيئة المواتية والبرامج التدريبية وفرص تبادل الخبرات لغايات تعزيز معارف ومهارات موظفي المؤسسات الحكومية في الإدارة والتنمية، وترجمة رؤية ودور الوزارة في استمرار عملية التطوير وبناء القدرات لكافة موظفيها.