الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يوافق على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة ويوجه رسالة للأردنيين

وزير التنمية : باب التسجيل لبرنامج الدعم الموحد لن يغلق أبداً وتقييم الطلبات شهرياً

شاهد.. مواطنة تشتري خبزا في عمان .. وكانت الصدمة !

الأمن: ضبط 5 أشخاص في قضايا تهريب وحيازة مخدرات

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

ارتفاع أسعار النفط عالميا 1% وتراجع الدولار

روسيا تطرد 5 دبلوماسيين برتغاليين

هبوط الأسهم الأوروبية إثر تراجع شركات التجزئة

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين في 24 الشهر الجاري دون أي تقديم

المركزي: 2.1 مليون اونصة احتياطيات الذهب حتى نهاية نيسان

الخميس، 19-05-2022 02:51 م

وزير الداخلية يفتتح مركز المؤتمرات والتدريب

1652960972664


الوكيل الإخباري - افتتح وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس مركز المؤتمرات والتدريب في مبنى الوزارة والذي تم إنشاؤه من خلال برنامج اللامركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي التابع للبرنامج الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


وحضر حفل الافتتاح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية خالدة بوزار، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن.
ويهدف المركز إلى بناء قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارة والتنمية والحوكمة وتقديم برامج تدريبية.


وأكد وزير الداخلية أن إنشاء هذا المركز يعكس حرص وزارة الداخلية على توفير البيئة المواتية والبرامج التدريبية وفرص تبادل الخبرات لغايات تعزيز معارف ومهارات موظفي المؤسسات الحكومية في الإدارة والتنمية، وترجمة رؤية ودور الوزارة في استمرار عملية التطوير وبناء القدرات لكافة موظفيها.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62864ace03f97

الحنيطي يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

102021420615567

الملك يوافق على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة ويوجه رسالة للأردنيين

520221419177598587607

وزير التنمية : باب التسجيل لبرنامج الدعم الموحد لن يغلق أبداً وتقييم الطلبات شهرياً

1652964789839

صحفيات: اغتيال أبو عاقلة أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة

53faf7f4-bd03-442f-ac71-a1225b18f32a

الأمن: ضبط 5 أشخاص في قضايا تهريب وحيازة مخدرات

2019_12_07_11_14_05

ديوان المحاسبة يرصد 41 استيضاحا خلال نيسان

أخبار متعلقة
1652945196540

الأردن يشارك في اجتماع وزراء العمل لدول الاتحاد من أجل المتوسط

60295ead36780

اختتام أعمال صيانة وتحديث مركز جرش للرعاية والتأهيل

WhatsApp Image 2022-05-11 at 10.26.48 AM

مهيدات: الإدارة المحلية حريصة على دعم البلديات

WhatsApp Image 2022-05-15 at 4.05.28 PM

إطلاق مشروع دعم أنظمة الحماية والوقاية لمنع العنف

e1104f4eaaf340cbf0abeb837994c9c1ba62a8e0

الأردن يشارك في مؤتمر بروكسل 6 بشأن مستقبل سوريا

WhatsApp Image 2022-04-28 at 1.13.45 PM

الشريدة يشارك في مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة