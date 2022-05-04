الأربعاء 04-05-2022
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الأربعاء، 04-05-2022 09:59 ص

الأردن يشارك في مؤتمر بروكسل 6 بشأن مستقبل سوريا

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الوكيل الإخباري - يشارك الأردن الأسبوع المقبل، في مؤتمر بروكسل السادس بشأن مستقبل سوريا والمنطقة للعام الحالي 2022، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي.

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ويهدف المؤتمر إلى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.


ويشارك في المؤتمر، الذي ينطلق في في 10 أيار الحالي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الأزمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، لا سيما وأن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.


كما سيشكل المؤتمر فرصة للالتقاء بعدد من المسؤولين المشاركين من شركاء الأردن التنمويين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.


ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.


 




 

 


 

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