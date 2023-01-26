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الخميس، 26-01-2023 11:55 ص

وزير الداخلية يلتقي بأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية لدى لقائه اليوم الخميس أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أوجه التعاون الأمني العربي المشترك ، وسبل الارتقاء به إلى أعلى المستويات .

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وجرى خلال اللقاء استعراض بنود جدول أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المزمع عقدها في تونس خلال شهر آذار المقبل والذي يتضمن العديد من الموضوعات الأمنية منها مكافحة الإرهاب والمخدرات، الجرائم الإلكترونية ، والأمن السيبراني .


وأبدى الوزير ملاحظاته حول بعض الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة ، مؤكداً حرص الأردن على تطبيق قرارات المجلس وتوصياته وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس .


كما أعرب الفراية عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المجلس لتحقيق التعاون الأمني المنشود والمراحل التي وصل إليها والإنجازات النوعية التي حققها على صعيد مكافحة الجريمة بشكل عام .


من جانبه أشاد كومان بالدور الفاعل للأردن في دعم وتطوير آليات عمل المجلس وأجهزته المختلفة خاصة المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة، ووجه كومان خلال اللقاء الدعوة للأردن للمشاركة في اجتماعات الدورة المقبلة للمجلس.


 




 

 


 

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