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الإثنين، 21-06-2021 01:51 م

وزير الزراعة : سيتم تعويض مزارعي وادي الأردن الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة، خالد الحنيفات، الاثنين، إنّه تم إرسال كتاب إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، للمطالبة بتحصيل التعويضات من الجانب الاحتلال الإسرائيلي على الأضرار التي وقعت على المزارعين في منطقة وادي الأردن.اضافة اعلان


وأضاف الحنيفات، أنه تم حصر الأضرار التي وقعت على المزارعين، وسيتم تعويضهم عن خسائرهم الشهر المقبل بشكل كامل.

وأشار، إلى أنه سيتم وضع النظام الخاص بصندوق المخاطر الزراعية الثلاثاء، سيتم خلاله تعويض المزارعين "بشكل مستعجل"، على أن يتم تحصيل المبالغ من الجانب الإسرائيلي عبر الوسائل الدبلوماسية.

و أخمدت كوادر الدفاع المدني في نهاية أيار/مايو الماضي تساندها طائرات إطفاء مروحية للقوات المسلحة وآليات مديريات الدوائر المعنية، حريقا امتد من الطرف الغربي لنهر الأردن إلى مساحات من الأراضي الزراعية الأردنية .

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية علي الحوامدة، إن الحريق الذي امتد لعدة كيلومترات على الشريط الحدودي أتى في غالبيته على أشجار حرجية وقصيب وأعشاب جافة بمحاذاة نهر الأردن، فيما طال الحريق وفق التقديرات الأولية نحو 150 دونما من الأراضي الزراعية، منها نحو 100 دونم من القمح و50 دونما متفرقة من أشجار الحمضيات.

 




 

 


 

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