وزير الزراعة يبحث مع الفاو سبل دعم المزارعين

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو) نبيل عساف اليوم السبت، سبل التعاون المشترك والمشاريع القائمة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين في مختلف مناطق المملكة.وعرض وزير الزراعة للواقع الزراعي والتوجهات الحكومية لدعم القطاع الزراعي وتفعيل دوره لزيادة انتاجيته والتسويق والتصنيع الزراعي والتنمية الريفية وسبل تمكين المرأة وفتح اسواق مركزية جديدة.واشار عساف إلى أن المنظمة تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية مع الحكومة في مجال الزراعة بهدف تدعيم الأمن الغذائي عبر زيادة الإنتاج وإنتاجية النظم الزراعية ما يؤمن وفرة وتنوع في الإنتاج الزراعي وزيادة فرص العمل للمزارعين.