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السبت، 25-03-2023 03:38 م

وزير الزراعة يصل سوريا ويقيم يومين

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الوكيل الإخباري - وصل وزير الزراعة خالد الحنيفات الى سوريا، اليوم السبت للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن في العاصمة السورية دمشق المقرر اقامته يوم غد الاحد.

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وسيمتد اجتماع الوزراء على مدى يومين، وسيناقش النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية، التي عقدت خلال العام الماضي في العراق ولبنان والأردن، وسبل تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وآليات دعم المشاريع الإقليمية، ومواجهة التحديات المناخية وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول الأربع".


كما ستتخلل الاجتماعات جلسات حوارية وعرض لاستراتيجيات القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية للدول الأربع، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.
وستتضمن الاجتماعات، زيارة للمراكز البحثية والعلمية المختصة في القطاع الزراعي.

 




 

 


 

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