الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الحكومة توجه رسالة للمعلمات بالأردن

المانيا تطلب تشغيل ممرضين من الأردن

الثلاثاء، 22-08-2023 02:40 م

وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره القبرصي العلاقات الثنائية المشتركة

337314_25_1671709331


الوكيل الإخباري- بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي مع نظيره القبرصي كوستاس كوميس، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال السياحي وسبل تطويرها.

اضافة اعلان


وأكد الجانبان خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، سعي الطرفين لتطوير العلاقات السياحية وتعزيز التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات.


واستعرض القيسي، فرص الاستثمار بالقطاع السياحي في الأردن وفرص الاستثمارات السياحية المشتركة بين البلدين التي تستند إلى مشاركة الخبرات في إدارة المواقع، والاستفادة من صناعة الحرف اليدوية التي تشتهر بها قبرص من خلال إقامة برامج تدريبية وورشات عمل مشتركة.


وأشار إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من التجربة القبرصية في مجال وسائل التنقل بين المواقع السياحية، فيما عرض على نظيره القبرصي الاستفادة من خبرات دائرة الآثار العامة في مجال حماية الآثار والترميم، ومن خبرة هيئة تنشيط السياحة في مجال الترويج والتسويق.


وبحث الجانبان موضوع العمالة الأردنية في قبرص وفرص التعاون في مجال التدريب المهني السياحي المشترك ومتابعة تنفيذ البرنامج المقترح الذي يتضمن إرسال طلبة أردنيين إلى قبرص للتعلم والتدريب من خلال جمعية الفنادق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1692705499344

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

rrrrr

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

مديرية الامن العام

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

2322222

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

3202118162218723660748

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

64e48b3ced54b

وزارة المياه: حصة الفرد من المياه 61 مترا مكعبا سنويا

أخبار متعلقة
64e38ca8ecf77

شركة المدن الصناعية: نحو 635 مليون دينار حجم الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية

WhatsApp Image 2023-08-21 at 1.59.20 PM

السقاف وسفير قبرص يتابعان مخرجات مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار

187108_12_1654412898

الطاقة تناقش تطورات الاستثمار في الخامات المعدنية بالأردن

64e0a1958c7f3

المناطق الحرة : أراضٍ جاهزة للاستثمار في البحر الميت

64e084e83aca6

وزيرة الاستثمار: قطاع الصناعة أكبر مشغل للأيدي العاملة

1692295102928

محافظ العقبة يلتقي أعضاء مخيم الشباب العربي للريادة والابتكار