وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره القبرصي العلاقات الثنائية المشتركة

الوكيل الإخباري- بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي مع نظيره القبرصي كوستاس كوميس، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال السياحي وسبل تطويرها.

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وأكد الجانبان خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، سعي الطرفين لتطوير العلاقات السياحية وتعزيز التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات.



واستعرض القيسي، فرص الاستثمار بالقطاع السياحي في الأردن وفرص الاستثمارات السياحية المشتركة بين البلدين التي تستند إلى مشاركة الخبرات في إدارة المواقع، والاستفادة من صناعة الحرف اليدوية التي تشتهر بها قبرص من خلال إقامة برامج تدريبية وورشات عمل مشتركة.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من التجربة القبرصية في مجال وسائل التنقل بين المواقع السياحية، فيما عرض على نظيره القبرصي الاستفادة من خبرات دائرة الآثار العامة في مجال حماية الآثار والترميم، ومن خبرة هيئة تنشيط السياحة في مجال الترويج والتسويق.



وبحث الجانبان موضوع العمالة الأردنية في قبرص وفرص التعاون في مجال التدريب المهني السياحي المشترك ومتابعة تنفيذ البرنامج المقترح الذي يتضمن إرسال طلبة أردنيين إلى قبرص للتعلم والتدريب من خلال جمعية الفنادق.