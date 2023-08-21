شركة المدن الصناعية: نحو 635 مليون دينار حجم الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية

الوكيل الاخباري-

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طرحت شركة المدن الصناعية الأردنية عطاءي تنفيذ وإشراف لإقامة المصانع النمطية الخامسة في مدينة الموقر الصناعية بمساحة 11 ألف متر مربع وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار في المدينة.وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، في بيان، إن إقامة مباني صناعية نمطية في مدينة الموقر الصناعية للمرة الخامسة ضمن أعمال المرحلة الأولى من المدينة، يعد مؤشرا على تنامي حركة الاستثمار في المدينة والطلب العالي على الاستثمار فيها نتيجة لما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية جعلت منها مقصدا للاستثمار.وأوضح جويعد أن المباني ستقام بمساحات (328م2) و(813 م2) لتلبي مختلف احتياجات المستثمرين الراغبين لإقامة استثماراتهم الصناعية في مدينة الموقر الصناعية وفق "أرقى المواصفات"، مشيدا بحجم الإنجاز الذي وصلت إليه المدينة اليوم وتنامي حركة الاستثمار فيها لتكون في صدارة المدن الصناعية الأردنية التي تشرف الشركة على إدارتها وتطويرها في مختلف المناطق.وكشف جويعد عن وصول عدد الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية إلى 93 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 635 مليون دينار وفرت قرابة 4698 فرصة عمل، لتؤكد المدينة دورها المحوري في عملتي التنمية الاقتصادية والتنموية، حيث تقع مدينة الموقر الصناعية على بعد حوالي 35 كم إلى الشرق من العاصمة عمّان وتبعد عن مدينة الملك عبالله الثاني الصناعية في سحاب 15 كم.وذكر البيان أن شركة المدن الصناعية الأردنية أنهت مؤخرا أعمال التوسعة الثانية في مدينة الموقر الصناعية على مساحة 305 دونمات معلنة عن فتح باب الاستثمار فيها، وذلك بعد الانتهاء من تطوير المرحلتين الأولى والثانية واستقطاب الاستثمارات إليهما.