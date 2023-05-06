الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

حملة تنظيف لجوف البحر في خليج العقبة

إربد: حوارية حول المشاركة السياسية للشباب

الكرك: حزب القدوة يناقش التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن

وزير السياحة يتفقد قصر الحلابات الأثري

لا توجه لصدور عفو عام يشمل مخالفات السير بالاردن

جسر عبدون بألوان العلم البريطاني

الملك : نتطلع لتعزيز الشراكة مع بريطانيا

الملك يعود إلى أرض الوطن

انطلاق المؤتمر الأردني الدولي الأول لطب نقل الدم والخلايا الجذعية

الكرك: انتخاب رئيس وأعضاء منتدى درب الحضارات

السبت، 06-05-2023 10:47 م

وزير السياحة يتفقد قصر الحلابات الأثري

w


الوكيل الاخباري - تفقد وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، خلال جولة ميدانية، اليوم السبت، قصر الحلابات الأثري.

واطلع الوزير القيسي خلال زيارته التي تأتي استمراراً لنهج الزيارات الميدانية، على واقع حال المواقع السياحية والأثرية وأعمال التأهيل والترميم بالقصر والخدمات التي يقدمها مركز زوار الحلابات.

كما زار القيسي موقع حمام السراح، واطلع على الخدمات المقدمة لزوار الموقع.

وتفقد الوزير القيسي المتحف الموجود بالقصر، مبدياً إعجابه بالمعروضات وآلية عرض المقتنيات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

حملة تنظيف لجوف البحر في خليج العقبة

520235204716274616441

إربد: حوارية حول المشاركة السياسية للشباب

420232912429209979667

الكرك: حزب القدوة يناقش التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن

5

جسر عبدون بألوان العلم البريطاني

www

الملك : نتطلع لتعزيز الشراكة مع بريطانيا

الملك 10

الملك يعود إلى أرض الوطن

أخبار متعلقة
12202222155635803235907

وزير السياحة يرعى انطلاق ورشة الصيانة والحفاظ وإدارة التراث الثقافي بموقع قلعة الشوبك

ee

وزير السياحة والآثار يتفقد في زيارة ميدانية موقع جرش الأثري

fde19e8f-1668606714462866700

الأردنية لإحياء التراث تطلق نظام حجز إلكتروني لبرامجها السياحية

1682512394578

وزير السياحة يشيد بجهود الفريق القائم والمنظم لفعاليات رمضانيات 2023

6447746b993fa

13 ألف زائر لآثار جرش في العيد

2051048197

63 ألف زائر لقلعة عجلون الأثرية خلال الربع الأول من العام الحالي