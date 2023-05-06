وزير السياحة يتفقد قصر الحلابات الأثري

الوكيل الاخباري - تفقد وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، خلال جولة ميدانية، اليوم السبت، قصر الحلابات الأثري.



واطلع الوزير القيسي خلال زيارته التي تأتي استمراراً لنهج الزيارات الميدانية، على واقع حال المواقع السياحية والأثرية وأعمال التأهيل والترميم بالقصر والخدمات التي يقدمها مركز زوار الحلابات.



كما زار القيسي موقع حمام السراح، واطلع على الخدمات المقدمة لزوار الموقع.



وتفقد الوزير القيسي المتحف الموجود بالقصر، مبدياً إعجابه بالمعروضات وآلية عرض المقتنيات.

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