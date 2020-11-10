وزير الشؤون السياسية: الهيئة هي من تدير الانتخابات كاملة

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الثلاثاء، أن دور الحكومة في الانتخابات النيابية هو دعم ومساندة الهيئة المستقلة للانتخاب.وقال المعايطة، خلال مؤتمر صحفي، إنّ الهيئة هي من تشرف وتدير الانتخابات كاملة.وأشار، إلى أن "هناك أخطاء بشرية، وهي عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، (إزالة الكمامة)، قائلا: "الخطر ليس الذهاب إلى مركز الاقتراع، والخطر موجود في أي مكان إذا ما التزمنا بالتعليمات وإجراءات السلامة العامة".وبين المعايطة، أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم للهيئة المستقلة، حتى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر.