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الثلاثاء، 10-11-2020 09:26 ص

كشوفات بأسماء مصابي كورونا وممنوع تصويتهم

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، الثلاثاء، إن "لدى الهيئة كشوفات بأسماء المصابين بفيروس كورونا المستجد من اللجنة الوطنية للأوبئة"، موضحا أن "المصاب بالفيروس لا يستطيع الإدلاء بصوته وممنوع الدخول لمراكز الاقتراع".

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وأضاف أن "قانون الصحة العامة جرم المريض الذي يحمل وباء ولا يعلن عنه"، مشيرا إلى أن "هناك إشارة على أسماء المصابين بالفيروس لدى الهيئة".


"لدينا آليات للتحقق من عدم وجود مصابين بين الناخبين، ووزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد أشار إلى أنه سيتم تطبيق القانون على المصابين المشاركين في الانتخابات".


وتابع أن "المصاب المعزول في المنزل لا يجوز له الانتخاب أو التسوق حتى تنتهي فترة العزل"، لافتا النظر إلى أن "عملية الإدلاء بالصوت والخروج آمنة 100%".


وقال إن "أي حالة مصورة لعملية شراء أصوات الناخبين سيتم إرسالها إلى الإدعاء العام"، مضيفا أن "مستوى الالتزام بتعليمات السلامة العامة في أعلى درجة من الدقة".


وأشار الكلالدة إلى أن "نسبة الإقبال على التصويت في أول ساعة ونصف بلغت 1.6%".



 




 

 


 

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