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الأحد، 08-11-2020 09:43 م

الأمن العام: طائرات مسيرة لرصد أي تجمعات يوم الانتخابات

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام، حسين الرفايعة، الأحد، أنه سيتم استخدام طائرات مسيرة (درون) الثلاثاء المقبل، خلال إدلاء الأردنيين بأصواتهم في الانتخابات النيابية.
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وأضاف الرفايعة، لـ "برنامج صوت المملكة"، أن استخدام طائرات (درون) "لضبط العملية المرورية وتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية والاستفادة منها في أمور عملياتية أخرى لضبط الانتخابات".

وأوضح، أن مديرية الأمن العام "يهمها تحقيق عنصرين خلال الانتخابات: تحقيق الطمأنينة للمواطنين وحماية إرادة الناخبين".

"منذ حوالي شهرين بدأنا التخطيط للعملية الانتخابية بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الداخلية. وضعنا خطة شاملة وواعية تركز على مناطق بحاجة إلى تغطية ومتابعة أفضل وأخذت بعين الاعتبار كل المراكز البالغ عددها 1824 في المملكة"، وفق الرفايعة.

وتتضمن الخطة نشر "ما يزيد على 45 ألف رجل أمن بين رجال شرطة ورجال الدرك والدفاع المدني وهو ضعفي العدد الذي شارك في انتخابات عام 2016".

وأشار، إلى أن الانتخابات تجرى لاختيار مجلس النواب الـ 19، وسط إجراءات صحية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد. 

الرفايعة، قال إنّ رجال الأمن العام "سيتعاملون مع أي تجمعات مخالفة سواء داخل مركز الاقتراع أو خارجه، وفق القانون، وسيتم ضبط الأشخاص المشاركين فيها وتحويلهم إما للحكام الإداريين أو القضاء".

 




 

 


 

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