الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

وفد موريتاني يطلع على التجربة الأردنية بقطاع العدالة

سلطة العقبة ترفع جاهزيتها تزامنا مع الحالة الجوية المتوقعة

أوقاف عجلون تنظم محاضرة عن التعامل مع المخاطر

الحكومة تحدد ساعات دوام الموظفين في رمضان

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ

الزراعة تؤكد توفر الخضار واللحوم و الألبان خلال شهر رمضان

الصفدي ونظيره الياباني يعقدان الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين

القوات المسلحة تحتفل بيوم المرأة العالمي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في عدد من المحاكم الشرعية

رئيس هيئة الأركان يرعى حفل تسليم الكؤوس للتشكيلات والوحدات العسكرية

الإثنين، 13-03-2023 05:34 م

وزير الشباب: إطلاق برنامج "رمضانيات" بمحافظات المملكة

3202313125847180681519


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اللجنة المكلفة ببرنامج "رمضانيات" وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، إطلاق فعاليات البرنامج خلال شهر رمضان المبارك، في جميع محافظات المملكة، في عدد من الأماكن السياحية، والمواقع التابعة للوزارة سيعلن عنها لاحقا.

وقال النابلسي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن فعاليات البرنامج التي ستكون مجانية، ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع خلال الشهر الفضيل، إذ تشمل أنشطة ثقافية ومسابقات متنوعة وحفلات موسيقية وبازارات خيرية، وتشكل جميعها قيم إنسانية ودينية واجتماعية.

وتشمل الأنشطة الرياضية خلال برنامج "رمضانيات" إطلاق بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم على مستوى اللواء بمشاركة 11 ألف شاب.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إعادة إحياء الأجواء الرمضانية التي من شأنها تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي، وبث أجواء الفرح بين أفراد المجتمع، إضافة إلى إبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب وإتاحة الموروث التراثي للأجيال.

وأكد النابلسي أهمية مشاركة القطاعين الخاص والخيري في البرنامج، داعيا الجمعيات الأهلية، و الأسر المنتجة للمشاركة في فعالياته؛ بما يعود بالفائدة على واقعها الاقتصادي والمعيشي.

وكان البرنامج نُظم لأول مرة العام الماضي بعد جائحة كورونا بمشاركة مختلف الجهات، وحقق نجاحا لافتا، فيما شهدت فعالياته إقبالا ملحوظا من المواطنين.

يذكر أن البرنامج ينفذ بالتعاون بين وزارات الاتصال الحكومي، والداخلية، والسياحة والآثار، والثقافة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9ab85fe8-وزارة-العدل

وفد موريتاني يطلع على التجربة الأردنية بقطاع العدالة

320231215710500833167

سلطة العقبة ترفع جاهزيتها تزامنا مع الحالة الجوية المتوقعة

r

أوقاف عجلون تنظم محاضرة عن التعامل مع المخاطر

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تحدد ساعات دوام الموظفين في رمضان

3202312175636656159310

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ

320231095324366888642

الزراعة تؤكد توفر الخضار واللحوم و الألبان خلال شهر رمضان

أخبار متعلقة
1020225153917978142272

بلاغ حكومي مُرتقب لتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك

Umrah1922023

أسعار عمرة رمضان للأردنيين.. من 300 - 320 دينار براً و من 550 -600 دينار جواً

11202213184449745485288

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

تفسير-رؤية-دجاج-مطبوخ-في-المنام

الصمادي: 700 ألف دجاجة يومياً حاجة السوق الأردني في رمضان

1120221223170957202002

الأردن يشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر

main_image6406e1c103484

مربو الأبقار: أسعار لحوم العجول في رمضان مستقرة من 7- 10 دنانير للبلدي و5.5 - 6 دنانير للمستورد