وزير الشباب: إطلاق برنامج "رمضانيات" بمحافظات المملكة

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اللجنة المكلفة ببرنامج "رمضانيات" وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، إطلاق فعاليات البرنامج خلال شهر رمضان المبارك، في جميع محافظات المملكة، في عدد من الأماكن السياحية، والمواقع التابعة للوزارة سيعلن عنها لاحقا.



وقال النابلسي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن فعاليات البرنامج التي ستكون مجانية، ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع خلال الشهر الفضيل، إذ تشمل أنشطة ثقافية ومسابقات متنوعة وحفلات موسيقية وبازارات خيرية، وتشكل جميعها قيم إنسانية ودينية واجتماعية.



وتشمل الأنشطة الرياضية خلال برنامج "رمضانيات" إطلاق بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم على مستوى اللواء بمشاركة 11 ألف شاب.



وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إعادة إحياء الأجواء الرمضانية التي من شأنها تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي، وبث أجواء الفرح بين أفراد المجتمع، إضافة إلى إبراز المنتج الثقافي الأردني، واكتشاف المواهب وإتاحة الموروث التراثي للأجيال.



وأكد النابلسي أهمية مشاركة القطاعين الخاص والخيري في البرنامج، داعيا الجمعيات الأهلية، و الأسر المنتجة للمشاركة في فعالياته؛ بما يعود بالفائدة على واقعها الاقتصادي والمعيشي.



وكان البرنامج نُظم لأول مرة العام الماضي بعد جائحة كورونا بمشاركة مختلف الجهات، وحقق نجاحا لافتا، فيما شهدت فعالياته إقبالا ملحوظا من المواطنين.



يذكر أن البرنامج ينفذ بالتعاون بين وزارات الاتصال الحكومي، والداخلية، والسياحة والآثار، والثقافة.

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