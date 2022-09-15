وزير الشباب يبحث ونظيره العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الاخباري- بحث وزير الشباب، محمد النابلسي، اليوم الخميس، مع نظيره العراقي، عدنان درجال، سبل تعزيز التعاون الشبابي المشترك بين البلدين الشقيقين.

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واستعرض النابلسي، خلال لقائه درجال، اليوم في وزارة الشباب، عددًا من البرامج والفعاليات التي تنفذها، وخطط الوزارة في تفعيل وتطوير المراكز الشبابية، وإقامة الأنشطة والبرامج التي من شأنها تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والريادة في الأعمال والتطوع.



من جانبه، شدد درجال على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، منوهًا إلى ضرورة إدماج الشباب في أنشطة مشتركة بين البلدين.



وأكد الجانبان ضرورة وضع برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين والمتضمنةِ إقامة برامج شبابية وتعزيز التبادل الشبابي بين الجانبين.

وجال النابلسي ودرجال في مدينة الحسين للشباب، مطلعين على مختلف مرافق المدينة الرياضية ودورها في خدمة الحركة الرياضية والشبابية والمجتمع المحلي.