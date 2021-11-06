وزير الشباب يرعى احتفالات جمعية الكشافة والمرشدات بمئوية الدولة

الوكيل الإخباري- احتفلت جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية اليوم السبت، بمناسبة الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية ومئوية الكشافة والمرشدات، تحت عنوان "زيادة العضوية طريق للتنمية المستدامة".



وقال وزير الشباب محمد النابلسي الذي رعى الحفل، بحضور أمين عام جمعية الكشافة والمرشدات مازن الحمود ونائب أمين عام الجمعية العربية الكشفية رفعت السباعي، وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات، إننا نحتفي بإطلاق الدراسة الأولية لمسؤولي الأنشطة الطلابية في الجامعات الحكومية والخاصة.



واشار إلى أن الدراسة تحت شعار "زيادة العضوية طريق للتنمية المستدامة" التي تطلقها الجمعية تهدف إلى تنمية وتمكين قدرات الشباب في تكوين عشائر الجوالة والجوالات في الجامعات الحكومية والخاصة ما ينعكس بشكل مباشر على توسيع المشاركة في عضوية الجوالة والنهوض بالحركة الكشفية والإرشادية في المملكة.



واوضح النابلسي أن الانفتاح على الجامعات يتطلب تمكين مسؤولي الانشطة الطلابية من تعزيز عضوية عشائر الجوالات، بالإضافة الى تعزيز دور الكشافة في المراكز الشبابية وتمكينهم من مشاركة أقرانهم في المراكز لرسم السياسات واتخاذ القرارات ما ينعكس على تقديم الخدمة المجتمعية والنهوض بالمجتمعات المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ولفت إلى أن الحركة الكشفية كانت حاضرة منذ تأسيس الإمارة من خلال تأسيس أول فرقة كشفية عام 1923 ثم تنظيم الحركة الكشفية في المدارس التي نشطت كذلك في مشاركتها بالمؤتمرات الكشفية العربية وصولا إلى تأسيس جمعية الكشاف الأردني عام 1955 وبقيت تخدم قطاع الكشافة في الأردن حتى إنشاء مؤسسة رعاية الشباب في الأردن عام 1967 التي أعدت نظاما سمي (نظام الكشافة والمرشدات).



وبين أن الحركة الكشفية منذ تأسيسها في المملكة أولت عنايتها الفائقة للشباب المشاركين "الكشافة والمرشدات والجوالة"؛ ليكونوا مواطنين صالحين ومنتجين وعلى قدر عالٍ من المسؤولية، لتعزيز الاعتماد على النفس وتوطيد قيم التعاون والصدق والإخلاص في العمل، واحترام الوقت، وتعزيز الحس الوطني والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن الغالي وإحياء روح العمل التطوعي عبر العديد من برامج الخدمة العامة لصنع التغيير في المجتمعات.

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