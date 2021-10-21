وزارة الشباب: خطة لإنشاء مدينة رياضية في الكرك

الوكيل الإخباري – أكد وزير الشباب محمد النابلسي، أن الوزارة ستقوم بإعداد الدراسات اللازمة وتوفير التمويل لإنشاء مدينة رياضية بشكل متكامل لخدمة القطاع الشبابي والرياضي في محافظة الكرك.

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وأضاف النابلسي، خلال زيارة ميدانية اليوم الخميس، للمراكز الشبابية في الكرك، أن إنشاء المدينة الرياضية التي جاء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، أصبحت أولوية مهمة بعد توفر قطعة أرض بمساحة 216 دونما، ما يتطلب الإسراع بعمل مخططات هندسية أولية للوقوف على التصاميم وتوفير الإمكانات المادية لتنفيذها.

وأشار إلى أهمية إعادة تأهيل المراكز والمرافق التابعة للوزارة والوقوف على أهم احتياجاتها ومتطلبات العاملين فيها، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم بهدف نقلها للشباب والشابات بالأندية والمراكز الشبابية، لافتا إلى أهمية المراكز الشبابية ودورها بصقل شخصيات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية.

وبين أن هناك توجها لإعادة تقييم واقع البنية التحتية للمراكز الشبابية ومرافقها وتحديثها وتطويرها وفي ذات الاتجاه تقييم أداء القائمين عليها، نظرا لحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم.