وزير الصحة: دور الأردن في الحصول على لقاح كورونا من الأفضل بين الدول

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الخميس، إن دور الأردن في الحصول على لقاح فيروس كورونا من الأفضل بين الدول".وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة"، أنه ستتم إجازة فحص الأجسام المضادة لفيروس كورونا في الأيام القليلة القادمة بسعر متوقع 15 ديناراً"."فحص الأجسام المضادة ليس فحصاً تشخيصياً للمرض، وإذا كان لدى الشخص أجسام مضادة لا يعني أن الشخص يصبح محصن من فيروس كورونا، ويجب على الشخص الاستمرار باستخدام الكمامة ووسائل الوقاية".وأكّد عبيدات، أن "جميع اللقاحات التي أعلن عن استخدامها فعالة ومأمونة".وِأشار الوزير إلى أن "مؤسسة الغذاء والدواء تدرس إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني الإماراتي"."المرحلة الأولى من إعطاء اللقاح تستهدف 20-25% من الفئات المحددة، وأولوية إعطاء اللقاح للكوادر الصحية ضمن فئات عمرية محددة"، وفق عبيدات.وتوقع الوزير وصول لقاح فايزر في النصف الأول من الشهر المقبل.