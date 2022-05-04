وزير الصحة في الرويشد

الوكيل الإخباري - زار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الأربعاء مستشفى الرويشد الحكومي للاطلاع على سير العمل وواقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفى في ثالث أيام عيد الفطر السعيد.

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وتفقد الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيها الأمين العام للشؤون الادارية والفنية الدكتورة الهام خريسات ومدير ادارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين الأقسام المختلفة للمستشفى خاصةً أقسام الطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، وتحدث مع الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المناوبة خلال عطلة العيد.



والتقى الوزير مدير مستشفى الرويشد الدكتور خالد الناجي ومساعد متصرف الرويشد عبدالمجيد الحراحشة، وجال في المستشفى الجديد والذي من المتوقع افتتاحه بشكل رسمي في وقت قريب.



وأشاد الهواري بكافة الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفى وهنأهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وأشار الهواري إلى أنّ الزيارات الميدانية لمراكز تقديم الخدمات الصحية تساعد على تحديد واقع الحال بشكل أوضح وأدق، وبالتالي تقييم هذا الواقع بشكل سليم تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المؤسسة الصحية والمراجع معاً.



وكان الهواري قد نفذ عدد من الزيارات الميدانية خلال عطلة العيد لمستشفيات ( الشونة الجنوبية وأبي عبيدة والأميرة ايمان (معدي) والأميرة راية بنت الحسين والرمثا الحكومي ومعاذ بن جبل) تفقد خلالها واقع سير العمل وواقع تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في خلال أيام العطلة.

