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الإثنين، 20-12-2021 10:45 م

وزير الصحة : لا توجد أي نية للحكومة بالعودة الى الحظر والاغلاقات

حظر


الوكيل الاخباري - كشف وزير الصحة فراس الهواري ان الأردن رسميا دخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وحول الاغلاقات والحظر - بين الهواري - في تصريحات صحفية مساء الاثنين انه لا يوجد ما يستدعي ذلك، وان وما يحدد الاغلاقات هي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتأتي هذه الخطوة حتى تتمكن الكوادر الصحية للتخفيف من عبء الإصابات في المستشفيات، وان الأوضاع في الأردن مطمئنة، ولا توجد أي نية للحكومة للعودة الى الحظر والاغلاقات.

وبما يتعلق بطلبة المدارس والقطاع التعليمي، كشف الهواري ان قرار اشتراط اللقاحات لطلبة المدارس للدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة فقط وليس كافة المدارس، وان اللقاحات للطلبة اختيارية بموافقة أولياء الأمور، وان أكثر 135 ألف طالب حصلوا على المطاعيم، وأكثر من 37 ألف طالب تقدموا بطلب للحصول على المطاعيم وسيتم منحهم المطاعيم خلال العطلة المدرسية القادمة.

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