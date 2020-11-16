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الإثنين، 16-11-2020 09:20 م

وزير الصحة: لقاح كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل

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الوكيل الاخباري - رجح وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، الاثنين، إن لقاح شركة فايزر لعلاج مصابي فيروس كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل.
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وقال عبيدات، لـ "صوت المملكة"، إنّ الأردن وقع مع شركة لقاح فايزر قبل 10 أيام لتأمين 10%، مؤكدا أن الكمية لن تصل مرة واحدة للأردن وستكون على دفعات.

وأضاف، أن "هناك بعض التخوفات من طريقة تخزين المطعوم والشركة لديها القدرة على تخزينه وايصاله للأردن".

"الأردن خطى خطوات مناسبة فيما يتعلق باللقاحات، وهناك اتفاقيات مع ائتلاف تدعمه منظمة الصحة العالمية"، وفق عبيدات.

وبين، أنه تم الاتفاق على تأمين نسبة 10% من اللقاحات من شركات اخرى، وتم توقيع الاتفاق معهم في أب/أغسطس 2020، مقدرا أن الكمية نحو 2 مليون لقاح من شركات مختلفة.

 




 

 


 

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