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الخميس، 11-02-2021 10:47 ص

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وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

عبيدات
وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن الأيام الحالية تشهد ارتفاعا بعدد الفحوصات المخبرية لـ”PCR”، ما يزيد عدد إصابات كورونا.

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وأضاف عبيدات، اليوم الخميس ، خلال تصريحات صحفية ، أن إيجابية الفحوصات تشهد الأخرى ارتفاعا بالأرقام، ما يتطلب أخذ المؤشرات بجدية والنظر إلى الأرقام بأهمية، لافتا إلى دراسة عدد من القرارات ، بحسب الوضع الوبائي الراهن.

 

وقال “فحوصات (pcr) الخاصة بفيروس كورونا ليست متركزة في عمّان، ولا تكون هي الأعلى بالمحافظات وفق نسبة الفحوصات على عدد سكان

العاصمة، وأن نسبة إصابات كورونا في عمّان ارتفعت بشكل واضح، وهذا ما ندرسه بطريقة جدية”.

ولفت إلى ان المملكة شهدت خلال الآونة الماضية فتح بعض قطاعات مغلقة وتقليل ساعات الحظر اليومي وإلغاء حظر يوم الجمعة، مؤكدا أن تلك التطورات تؤخذ بالحسبان لمراقبة الوضع الوبائي.


وأكد عبيدات، أن " الوضع الوبائي المحلي مرتبط بنظيره العالمي، فالوضع الوبائي العالمي مازال يسجل أعدادا كبيرة والوباء موجود، وكل ما يحدث عالميا قد ينعكس داخليا".


وحول الالتزام في المملكة، قال"الالتزام ليس بالمستوى المطلوب فيما يتعلق بارتداء الكمامة".

 

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