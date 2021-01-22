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الجمعة، 22-01-2021 11:24 ص

دعوة للمطاعم بمواصلة التشدد بالإجراءات الصحية

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الوكيل الاخباري - دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن، رائد حمادة، المطاعم ومحال بيع الحلويات، الى مزيد من التشدد بتطبيق الإجراءات التي وضعت للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال حمادة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن التشدد في الاجراءات خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي داخل المطاعم ومحال بيع الحلويات، يضمن مواصلة العمل، ويحد من ارتفاع اعداد الاصابة بفيروس كورونا.


وبين حمادة، أن القطاعات التجارية والخدمية لا تحتمل فرض أي حظر شامل خلال الفترة المقبلة في الخسائر المتعددة التي تكبدتها جراء تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.

 

واوضح حمادة، أن يوم الجمعة يعد يوما حيويا ومهما لاستكمال ومواصلة عمل الحلقة الاقتصادية، ويشكل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي مبيعات الأسبوع بالنسبة للمطاعم ومحال بيع الحلويات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة مبيعات هذه المنشآت ويجعلها أكثر قدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها والحفاظ على استقرار العمالة لديها.


وجدد حمادة التأكيد على اهمية فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة والسماح لها بالعودة لممارسة اعمالها، مبينا أن سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض، وان توقف نشاط قطاع بعينه يؤثر على مجمل الحركة التجارية.


وبحسب حمادة، يوجد بالمملكة حوالي 18 الف محال تجاري يعمل في قطاع المطاعم والحلويات وتوظف قرابة 100 الف عامل جلهم من الاردنيين.


--(بترا)

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