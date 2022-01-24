وزير الصحة : نريد عودة آمنة للفصل الثاني بالمدارس

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن ما نسبته 96% من وفيات الشهر الماضي بفيروس كورونا كانت لغير المحصنين.



وتوقع الهواري اليوم الإثنين ازدياد الإصابات بفيروس كورونا وبلوغ الذروة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك وفق تصريح له لقناة المملكة.



واستطاع الأردن إنهاء الفصل الدراسي الأول قبل وقته وفق الهواري حتى يكون الانتقال من متحور دلتا إلى أوميركون أكثر سلاسة.



واليوم نريد عودة آمنة للفصل الثاني الذي اتخذ قرارا بتأجيله تجنبا من الوقوع في عين العاصفة على حد وصفه.



وفيما يتعلق بأوميركون شدد الهواري على أنه يصيب الفئات العمرية الأقل ويتسبب بإدخالها المستشفيات بشكل مضاعف.

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