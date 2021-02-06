وزير الصحة يقوم بزيارة مفاجئة لمركز صحي الظليل

الوكيل الإخباري - قام وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات، السبت، بزيارة مفاجئة لمركز صحي الظليل الشامل ، لمتابعة واقع الخدمات والمشاكل التي يعاني منها المركز.

اضافة اعلان



والتقى عبيدات ، بالكوادر الطبية والصحية للمركز، وقدموا شكاويهم من نقص الكوادر والفنيين والمعدات والأدوية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأهالي المنطقة.



وبينوا حجم ضغط العمل عليهم جراء ارتفاع أعداد المراجعين للمركز، وعدم المقدرة على الدوام لـ 24 ساعة.



ويخدم المركز أبناء القضاء ويستقبل نحو 4 آلاف مراجع شهرياً، فضلاً عن طول مدة الانتظار ومواعيد المراجعين، نظراً لحجم الضغط على الكوادر الطبية.



ويشتكي سكان القضاء من شح اختصاصات النسائية والعظام ومواد التحميض في قسم الأشعة وأجهزة الفحوصات في المركز، وافتقاره لعيادات الأذن والجلدية ونقص في كافة العلاجات بشكل دائم، خاصة علاجات الامراض المزمنة مثل أدوية الضغط والسكري.



وطالب سكان القضاء الجهات المعنية بتمديد فترة دوام المركز، ليكون على مدار الساعة عوضاً عن عمله لغاية الساعة 4، نظراً لكونه المركز الصحي الوحيد الذي يستقبل الحالات المرضية، لبعد مسافة المركز عن الأحياء السكنية وبعدها عن مستشفى الزرقاء الحكومي.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



