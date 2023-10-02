وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحدث وزير الصحة فراس الهواري اليوم الإثنين،حول ما اثير عن وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم.



واكد ان هذا الامر حدث في دولة عربية شقيقة ، مشيرا ان السبب المباشر ليس المطعوم ، حيث تم وضعه بجانب دواء سائل يستخدم بالعمليات لشل المريض .



وأشار إلى أن سبب الوفيات يعود الى تخزين المطاعيم، وتلوثها بدواء آخر .



وبين الهواري خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، ان هذه احدى الشائعات التي يتم تداولها لمهاجمة الحملة الوطنية للتطعيم .

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