الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

توضيح حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

وفاة راعي أغنام اثر تماس كهربائي في الشارع العام

الارصاد : مرتفع جوي يؤثر على المملكة بهذا الموعد

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

استحداث مشاغل للتدريب المهني في بلدية صبحا والدفيانة

3173 زائرا لموقع جرش الأثري في "أعلى رقم يومي" منذ كورونا

الثلاثاء، 14-03-2023 06:01 م

وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

u


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فود".

ويعد معرض "جوردن فود" المقام بالمركز الأردني للمعارض والمؤتمرات الدولية ، بدورته السادسة على مساحة 11 ألف متر، أكبر معرض للغذاء بالمملكة، وتنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو)"، بمشاركة 100 شركة محلية وخارجية.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320235203917743743183

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

w

انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

1120221223170957202002

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

الدفاع المدني 4

وفاة راعي أغنام اثر تماس كهربائي في الشارع العام

main_image640f8229129fe

استحداث مشاغل للتدريب المهني في بلدية صبحا والدفيانة

e171df70-1be8-4b8e-b225-aa0ea0f17ccc

العسوي يلتقي بمجموعة من أهالي منطقة وادي رم - صور

أخبار متعلقة
w

الملك يوجه الحكومة إلى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ خطط رؤية التحديث الاقتصادي

www

الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

1

السفير غوشة يترأس الوفد الأردني المشارك بقمة حركة عدم الانحياز

الصفدي 2

وزير الخارجية عن التصعيد بالأراضي المحتلة: الوضع يحتاج لمعالجة

220232174451838083903

عالم اردني : العالم الهولندي يستغفل الجميع .. لهذا السبب !

2202320225620830977198

"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد