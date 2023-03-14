وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فود".



ويعد معرض "جوردن فود" المقام بالمركز الأردني للمعارض والمؤتمرات الدولية ، بدورته السادسة على مساحة 11 ألف متر، أكبر معرض للغذاء بالمملكة، وتنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو)"، بمشاركة 100 شركة محلية وخارجية.

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