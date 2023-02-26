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الأحد، 26-02-2023 05:42 م

عالم اردني : العالم الهولندي يستغفل الجميع .. لهذا السبب !

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الوكيل الاخباري - اعتبر عالم الزلازل الأردني، نجيب أبو كركي، أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس "يستغفل" الجماهير.

كما أكد أستاذ الجيوفيزيا وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية أنه سيثبت للعالم أن فرانك لم يتنبأ بشيء، عبر نشر خريطة لأميركا الجنوبية فارغة من الزلازل اليوم الأحد، فيما سيوثق مركز دراسات زلازل أوروبا والبحر المتوسط وقوع عشرات الزلازل في نفس المنطقة المذكورة خلال 24 الساعة القادمة.
 
وأكد أبو كركي أنه سينشر غداً الخريطة نفسها وعليها هزات "مستقبلية" حصلت في نفس المكان، وخلال أسبوع ستمتلئ تلك الخريطة بمئات الهزات ما بين 3 – 5 درجات وربما أكثر على مقياس ريختر.

إلى ذلك، طالب جميع المتابعين والراصدين لهذا الشأن بعدم اعتبار ذلك تنبؤاً بل النمط الطبيعي لمثل هذه التحركات.

وجدد التأكيد على أن العالم الهولندي يستغفل الجميع ويتسلى بأعصاب العالم، مطالباً الجميع التحصن من مثل هذا النوع من التكهنات غير المدروسة.

وقال: "لا تنخدعوا من الآن فصاعدا بتكهنات العابثين وشطحات المتنبئين وإشاعاتهم".

يشار إلى أن توقعات فرانك هوغربيتس كانت أثارت الجدل بل الرعب بتنبؤاته حول الزلازل التي تقع في دول العالم، إذ عاد من جديد قبل أيام ليحذر من زلزال في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، زاعمًا أنه لن يكون كارثيًا، لكن قد يصبح كذلك في بداية مارس، على حد قوله.

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