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الأربعاء، 20-09-2023 09:12 ص

وزير الطاقة: الأردن رائد في استخدام الطاقة الخضراء عالمياً

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن بلد رائد في استخدام الطاقة الخضراء على مستوى العالم.

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وبيّن الخرابشة، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" أن الأردن سيحافظ على الصدارة في استخدام الطاقة الخضراء من خليط الطاقة الكلي.


ونوه إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.


وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع دول الجوار، أشار الخرابشة إلى أن دراسات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مُكتملة، والربط الكهربائي مع العراق سيتم على مرحلتين، يبدأ بربط منطقتي "الريشة والرطبة" على جهد 130 كيلو فولت، والمرحلة الثانية بين منطقتي "الريشة والقائم" على جهد 400 كيلو فولت.


 




 

 


 

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