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الإثنين، 17-01-2022 02:55 م

وزير العدل: تعيين خريس جرى حسب الأصول

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الوكيل الإخباري - قال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، إن تعيين تامر خريس وكيلا عاما لإدارة قضايا الدولة تمّ حسب الأصول ووفقاً لأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019 الذي كان نافذاً بتاريخ الإعلان عن هذه الوظيفة.

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وأضاف الزيادات في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إنه تمّ الإعلان عن هذه الوظيفة الشاغرة، وتقدم لها عدد من الأشخاص، وبعد فرز طلبات المتقدمين من قِبل اللجنة الفنية المشكّلة وفقاً لأحكام النظام أعلاه، تمّ إرسال الطلبات الموافقة لشروط الإعلان إلى رئيس لجنة التقييم، حيث رشّحت لجنة التقييم أربعة منهم إلى اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب أحكام النظام.


وأشار إلى أنه عند دعوة المرشحين من قِبل اللجنة الوزارية لإجراء المقابلة الشخصية معهم، “لم تجد اللجنة أياً منهم مناسباً لإشغال هذه الوظيفة وطلبت اللجنة منه (بصفته المرجع المختص) ترشيح ما لا يقل عن 3 أشخاص ولا يزيد على 5 أشخاص لإجراء المقابلة الشخصية معهم شريطة أن لا يكون أيّ منهم من ضمن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقاً، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام أعلاه”.


وأضاف وزير العدل، أنه “قام بترشيح ثلاثة أشخاص إلى اللجنة الوزارية، وبتاريخ 12 كانون الثاني 2022 اجتمعت اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين لمقابلتهم، فتغيّب أحدهم وتمت مقابلة اثنين منهم حيث حصل تامر خريس على العلامة الأعلى، فأوصت اللجنة بتعيينه، وبناءً على ذلك تم التنسيب إلى مجلس الوزراء بتعيينه”.

 




 

 


 

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