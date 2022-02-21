الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

هل يصيب أوميكرون أذني الإنسان؟

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

حبه لأحد أقربائه الذي تعرض لحادثة سقوط.. أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل الرباعي

ترخيص مشغل ثالث لاتصالات المحمول في سوريا

الإثنين، 21-02-2022 12:14 م

وزير العدل: لا إجبار على الدفع عبر "اي فواتيركم" في المحاكم

5LPrRMEclM8JGyuWKZHOzdPeU7TQ1Zi0ENJjZryh


الوكيل الإخباري - أكد وزير العدل أحمد الزيادات أنه لا يوجد إجبار على الدفع عن طريق "اي فواتيركم" في المحاكم.

اضافة اعلان

 

وقال الزيادات، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المواطن يستطيع الدفع أمام المحاسبين بشكل مباشر أو الدفع إلكترونيا.

 

وأضاف أن هناك اتفاقية منذ عام 2015 بين وزارة العدل والبنك المركزي الأردني وشركة مدفوعاتكم لاتاحة الدفع بشكل إلكتروني داخل المحاكم.

 

وأشار الزيادات إلى أنه تم إضافة 3 ملاحق للاتفاقية تتضمن إضافة محاكم جديدة للاستفادة من الخدمة.

 

وبيّن أنه سيتابع الشكاوى التي ترد حول الإجبار على الدفع الإلكتروني في دوائر التنفيذ والمراكز الشاملة.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الشواربة

الشواربة: إطلاق مركز اتصال موحد لأمانة عمّان

WhatsApp Image 2022-02-15 at 12.17.11 PM

كريشان: ندرس شمول 27 ألف طالبا وطالبة بالمنح والقروض الجامعية

main_image5ae4b636e7d94

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

WhatsApp Image 2022-02-21 at 10.55.23 AM

افتتاح مهرجان نبض الشباب المسرحي بحضور وزيرة الثقافه والأمين العام - صور وفيديو

thumbs_b_c_f970fc96aee8a372e454ed289e17dfb1

حبه لأحد أقربائه الذي تعرض لحادثة سقوط.. أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل الرباعي

WhatsApp Image 2022-02-21 at 10.45.24 AM

٣ قضايا نوعية توقع بتجار ومروجي مخدرات خلال أيام

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-02-15 at 12.17.11 PM

كريشان: ندرس شمول 27 ألف طالبا وطالبة بالمنح والقروض الجامعية

62123a1da9954

رئيس مجلس النواب ينقل تحيات الملك للرئيس المصري

347537_48_1638433676

النائب السعودي: أخبار جيدة عن فاتورة الطاقة العالية التي يدفعها المواطن الأردني

4Vshfo41sQIDqGW6pyglCSEWbyfP7josTWtq1F9h

النائب حداد لـ"الوكيل": استمرار إصابة وزراء بكورونا سيعيق "الجلسات الرقابية" وعشرات الإصابات في المجلس

1202212151221822805344

العسعس: ضريبة المبيعات غير عادلة

image (1)

"المقاولون" يحتجون على تغليظ العقوبات ويدعون النواب لعدم اعتبار أي مشكلة بالعقد "جريمة اقتصادية"