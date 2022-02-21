وزير العدل: لا إجبار على الدفع عبر "اي فواتيركم" في المحاكم

الوكيل الإخباري - أكد وزير العدل أحمد الزيادات أنه لا يوجد إجبار على الدفع عن طريق "اي فواتيركم" في المحاكم.

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وقال الزيادات، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المواطن يستطيع الدفع أمام المحاسبين بشكل مباشر أو الدفع إلكترونيا.

وأضاف أن هناك اتفاقية منذ عام 2015 بين وزارة العدل والبنك المركزي الأردني وشركة مدفوعاتكم لاتاحة الدفع بشكل إلكتروني داخل المحاكم.

وأشار الزيادات إلى أنه تم إضافة 3 ملاحق للاتفاقية تتضمن إضافة محاكم جديدة للاستفادة من الخدمة.

وبيّن أنه سيتابع الشكاوى التي ترد حول الإجبار على الدفع الإلكتروني في دوائر التنفيذ والمراكز الشاملة.