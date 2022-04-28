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الخميس، 28-04-2022 10:09 ص

وزير العمل: الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة يضمن ديمومة عجلة الإنتاج

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الوكيل الإخباري - يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في العمل، الذي يصادف 28 نيسان من كل عام والذي يأتي لهذا العام تحت شعار (العمل معًا لبناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة).

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وفي هذا الصدد قال وزير العمل نايف استيتية إن الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة مصلحة لصاحب العمل والعامل وضمان لديمومة عجلة الإنتاج، لهذا الوزارة تتابع باهتمام بالغ موضوع تعزيز الثقافة الايجابية للسلامة والصحة المهنية، للوقايةَ من حوادث العمل بمختلف أنواعها والحدّ من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.


وأشار استيتية إلى أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة من خلال مديرية السلامة والصحة المهنية ومفتشي العمل والسلامة والصحة في كافة مديريات الميدان لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في جميع القطاعات والمهن وذلك بتنفيذ زيارات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بمتطلبات السلامة والصحة المهنية استنادا لأحكام قانون العمل للوقاية من الحوادث وإصابات العمل والأضرار الصحية الناجمة عن المخاطر المهنية في مواقع العمل.
وبين أن السلامة والصحة المهنية تعتبر أحد أهم معايير وشروط العمل اللائق، لما لها من أثر مباشر على تحقيق المصلحة المشتركة لمختلف الأطراف عمالا وأصحاب عمل وحكومات، بتحقيق أعلى درجات الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة تقديرا للإنسان العامل وحمايته كطرف فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزا لحقه في بيئة عمل صحية وآمنة.


وأضاف أن الوزارة تحرص أيضا على بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية بين والعمال وأصحاب العمل وربطها بمخرجات العملية الانتاجية من حيث الكلفة والعوائد والإنتاجية، مشددا على أهمية دور مشرف السلامة والصحة المهنية في المنشآت ومساهمته في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.


ونوه إلى أن مشرف السلامة والصحة المهنية يعتبر في موقع العمل حلقة الوصل ما بين الإدارة وبين العمال كما تقع عليه واجبات ومسؤوليات كبيرة ومهمة مرتبطة مباشرة بحياة العمال وسلامة الممتلكات والحد من حوادث وإصابات العمل من خلال القيام بالتفتيش الدوري على جميع اماكن العمل والتأكد من وضع وسائل الوقاية بشكل مناسب وأثر ذلك في توفير بيئة عمل امنة وسليمة.

ولفت إستيتية إلى أن الوزارة تعمل على حل الشكاوى العمالية المتعلقة بظروف العمل وتقديم المشورة لأصحاب العمل والعمال واصدار اعتمادات كوادر السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

وأكد أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة متكاملة بهدف نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال بث الرسائل التوعوية وتنفيذ حملة تفتيشية لحث أصحاب العمل على الالتزام بتعيين مشرفي السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام قانون العمل.


 




 

 


 

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