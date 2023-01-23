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وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

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الإثنين، 23-01-2023 02:35 م

وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف وزير العمل يوسف الشمالي أن هناك نحو 300 ألف عامل وافد حاصل على تصاريح عمل أصولية من الوزارة.

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وقال الشمالي، خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه سيصدر قرار في وقت لاحق اليوم حول تصاريح العمل بانتقال العمالة الوافدة بين بعض القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف منه تشجيع الحصول على التصاريح.


وأضاف أن كلفة هذا القرار تصل إلى 30 مليون دينار وذلك لمنع تهرب العاملين من قطاعات إلى أخرى دون الحصول على تصاريح، مبينا أن عدد العاملين الوافدين في الأردن أكبر من الأرقام المسجلة وهي 300 ألف عامل.


وبيّن أن نسبة البطالة ارتفعت في الأردن إلى 22% بسبب تأثر المملكة بجائحة كورونا.


ولفت الوزير إلى التعديلات الأخيرة على قانون العمل والتي تعنى بمصلحة العمال والحفاظ على حقوقهم وتعزيز مشاركة المرأة.

 




 

 


 

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