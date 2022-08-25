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وزير العمل يلتقي الصناعيين ومؤسسات القطاع الخاص في الرصيفة

الخميس، 25-08-2022 05:30 م

وزير العمل يلتقي الصناعيين ومؤسسات القطاع الخاص في الرصيفة

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الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية، خلال زيارته لواء الرصيفة اليوم الخميس ولقائه المعنيين، التحديات التي تواجه الصناعيين في القطاع الخاص وسبل معالجتها لتوفير الفرص النوعية المستدامة للشباب.

وقال استيتية، إن الوزارة حريصة على معالجات تحديات القطاع الخاص وإدماجه في عملية تطوير المنظومة التدريبية في مؤسسة التدريب المهني بحيث يتم تطوير البرامج التدريبية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ومهارات المستقبل المطلوبة بالقطاع الخاص.

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