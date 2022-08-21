اختتام فعاليات دورة تدريبية في اربد

الوكيل الاخباري- اختتمت، اليوم الأحد، في محافظة اربد، فعاليات تخريج المشاركين بدورة "فكر بالتعاون وأبدأ"، التي نظمتها جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمؤسسة التعاونية الأردنية.

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وقال رئيس جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان المهندس عاهد عبيدات إن الدورة التي استمرت خمسة أيام، هدفت إلى التعريف بالجمعيات التعاونية والمبادئ والقيم التعاونية وأوجه الاختلاف بينها وبين المنظمات والمشروعات التجارية، إضافة إلى كيفية البدء بالعمل التعاوني، وإكساب المشاركين فيها المعرفة حول أساسيات العمل التعاوني، ورفع وتعزيز الفهم الصحيح لمفهوم التعاونيات للبدء بإنشاء تعاونيات مبنية على أسس صحيحة تدرك جيداً أهداف وغايات إنشائها لتتمكن من تقديم الخدمة لأعضائها والعاملين فيها وللمجتمع المحلي.



وأشار إلى أن الجمعية ستقوم بتنفيذ هذه الدورة في محافظة المفرق في نهاية شهر أيلول المقبل.



يشار إلى أن الدورة التدريبية استهدفت الأعضاء في جمعيات تعاونية حديثة التأسيس وأخرى تحت التأسيس، وشباب وشابات من أبناء المجتمع المحلي، وذلك بعد تنفيذ مسح ميداني من قبل جمعية كفرسوم في محافظتي إربد والمفرق، لقياس مدى الاهتمام بتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية.



ورعى فعاليات التخريج مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي.