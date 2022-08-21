الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

سانا: مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

خبير يقترح تخفيض ضريبة المحروقات وتعليق الضرائب 5 أشهر في الأردن

ارتفاع حجوزات المزارع 20% بالتزامن مع احتفالات التوجيهي

بعد حادثة حريق منزل الرصيفة.. خبير يوضح أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

الخدمات الطبية تحدد موعد عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البلجيكي

شاهد .. حادث تصادم مروع في منطقة السابع بعمّان

الأحد، 21-08-2022 01:13 م

اختتام فعاليات دورة تدريبية في اربد

5202221182354228545249


الوكيل الاخباري-  اختتمت، اليوم الأحد، في محافظة اربد، فعاليات تخريج المشاركين بدورة "فكر بالتعاون وأبدأ"، التي نظمتها جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمؤسسة التعاونية الأردنية.

اضافة اعلان


وقال رئيس جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان المهندس عاهد عبيدات إن الدورة التي استمرت خمسة أيام، هدفت إلى التعريف بالجمعيات التعاونية والمبادئ والقيم التعاونية وأوجه الاختلاف بينها وبين المنظمات والمشروعات التجارية، إضافة إلى كيفية البدء بالعمل التعاوني، وإكساب المشاركين فيها المعرفة حول أساسيات العمل التعاوني، ورفع وتعزيز الفهم الصحيح لمفهوم التعاونيات للبدء بإنشاء تعاونيات مبنية على أسس صحيحة تدرك جيداً أهداف وغايات إنشائها لتتمكن من تقديم الخدمة لأعضائها والعاملين فيها وللمجتمع المحلي.


وأشار إلى أن الجمعية ستقوم بتنفيذ هذه الدورة في محافظة المفرق في نهاية شهر أيلول المقبل.


يشار إلى أن الدورة التدريبية استهدفت الأعضاء في جمعيات تعاونية حديثة التأسيس وأخرى تحت التأسيس، وشباب وشابات من أبناء المجتمع المحلي، وذلك بعد تنفيذ مسح ميداني من قبل جمعية كفرسوم في محافظتي إربد والمفرق، لقياس مدى الاهتمام بتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية.


ورعى فعاليات التخريج مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202219194848778263769

كريشان: مشاركة المرأة والشباب سياسياً أهم الأهداف التي نسعى إليها

WhatsApp Image 2022-08-21 at 2.40.46 PM

الهواري يؤكد دعمه لتقديم خدمة طبية نوعية في الكرك

630214d655cc1

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

d4528df5-40b2-4d37-91ae-12110dc61770

المواصفات الأردنيّة تستضيف اجتماعات فريق عمل الترجمة العربية في المنظمة الدولية للتقييس "الآيزو"

11202169032182242418

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

PKXYMPAzSBtwnFioJ5v3MEGs0AymU9j3TviQkGOn

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

أخبار متعلقة
1660651982481

التدريب المهني تطلق نموذجاً إلكترونياً لتطوير المنظومة التدريبية

9963

العمل تضبط 68 حالة عمالة اطفال منذ بداية العام

820221011325998920220

توصية بأن لا يقل راتب التقاعد عن الحد الأدنى للأجور

62022717394300700567

مدير عام الآثار يطلع على سير العمل بمشروع مركز حفظ المقتنيات

العمل

مباحثات لفتح سوق العمل الأردني لعاملات المنازل من أندونيسيا

820221155945112067565

وزير العمل : 40-50% على الأقل من الوظائف لن تكون متاحة بعد 5 سنوات