وزير المياه: قرابة 587 بئرا ارتوازية مخالفة في الأردن

الوكيل الإخباري - كشف وزير المياه والري محمد النجار، اليوم الأحد، عن وجود نحو 587 بئرا ارتوازية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

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وقال خلال النجار مناقشة اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 المتعلق بالتجاوزات والمخالفات التي وردت بحق وزارة المياه والري، إن الحكومة تنسق مع الأجهزة الأمنية لردم الآبار المخالفة تباعا وتحويل المخالفين للقضاء.



من جهته، أكّد رئيس اللجنة المالية نمر سليحات، أنه لا تهاون أو تعاطف مع مخرجات تقارير ديوان المحاسبة.

وأضاف أن هذه أموال عامة ويتطلب متابعتها وتصويب أوضاع المخالفات والملاحظات أولا بأول.