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الأحد، 05-02-2023 01:24 م

اتفاقية بين اعتماد المؤسسات الصحية وإدارة ثقة للمعايير الطبية السعودية

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الوكيل الإخباري - وقع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية اتفاقية شراكة مع شركة ثقة المعايير الطبية في المملكة العربية السعودية.

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وقال مجلس الاعتماد في بيان اليوم الأحد، إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الخدمات التقنية والاستشارية وبناء القدرات والتشاور والمعايير والاستشارات والدعم في مجالات تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والتحضير والاستعداد للاعتماد ومنح الاعتماد بداخل المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن السعي المستمر للتوسع في المنطقة والعمل على المستوى الإقليمي.


ووقع الاتفاقية من الجانب الأردني المديرة التنفيذية للمجلس، سلمى الجاعوني، ومن الجانب السعودي، مدير عام شركة ثقة المعايير الطبية المهندس بندر الهاجري.


وثمنت الجاعوني، الشراكة الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، لغايات تحسين جودة الخدمات الصحية في المنطقة، مبينة أن هذه الاعتمادات هي وسيلة نسعى من خلالها إلى التطوير والعمل الجاد نحو خدمة المرضى وتقديم خدمات عالية الجودة.


وأضافت، ان هذه الشراكة ستكون مدخلا لتطبيق معايير الجودة والاعتماد والتدريب المستمر للكوادر في جميع التخصصات وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن إثراء الدراسات والبحوث في المجال الصحي في المملكة العربية السعودية.


من جهته، قال رئيس مجلس إدارة ثقة المعايير الطبية الدكتور إسحاق الهاجري، إن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني يمتلك خبرة طويلة ومعرفة عالمية لتقييم وتأهيل المنشآت الصحية، وتمتاز خدماته بالرقي والجودة.


بدوره، وصف مدير عام الشركة المهندس بندر الهاجري، القطاع الصحي السعودي بأنه واعد وينمو بصورة متسارعة، مؤكدا ان هذه الاتفاقية ستسهم في رفع جودة وجاهزية المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية للحصول على شهادات الاعتماد العالمية بما في ذلك شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) تماشيا مع رؤية السعودية 2030.


وحضر توقيع الاتفاقية، رئيس مجلس ادارة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الوزير الاسبق المهندس سعيد دروزة، ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة.

 




 

 


 

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