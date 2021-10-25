الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

وزير العدل يستقبل السفيرين البريطاني والإيطالي

التعليم العالي تعلن عن آخر موعد لتسديد رسوم المعيدين المقبولين

تعليمات إصدار شهادات إنتاج القمح والشعير جلسة في إربد

إطلاق منصة للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني

أمير ويلز يزور الأردن منتصف تشرين الثاني للقاء الملك

التعميم على غرف التجارة للتقيد بالبروتوكول 15

أوقاف الأغوار الشمالية تحيي ذكرى المولد النبوي

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

2022: الوظائف غير محصورة بقطاعات.. ولا ضرائب جديدة

الإثنين، 25-10-2021 04:13 م

وزير المياه يبحث مع نظيره المصري التحديات المائية

1635165970074


الوكيل الإخباري- بحث وزير المياه والري المهندس محمد النجار ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات المائية.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، التحديات التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية مائيا نتيجة عوامل عدة وسبل تعزيز التعاون لمواجهتها خاصة في ما يتعلق بنقص الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.

وثمن النجار الجهود المصرية لإنجاح هذا المؤتمر باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه، مشيدا بالإنجازات المائية المصرية والجهود المبذولة لتعزيز المحافظة على المياه ورفع كفاءة الاستخدام .

يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد للعام الرابع، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" في القاهرة  بمشاركة نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، ومشاركة واسعة من الدول والمنظمات العالمية فضلا عن الوفود الرسمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

وزير العدل يستقبل السفيرين البريطاني والإيطالي

10202124134727203616340

التعليم العالي تعلن عن آخر موعد لتسديد رسوم المعيدين المقبولين

وزارة الزراعة

تعليمات إصدار شهادات إنتاج القمح والشعير جلسة في إربد

f

إطلاق منصة للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني

e

أمير ويلز يزور الأردن منتصف تشرين الثاني للقاء الملك

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

التعميم على غرف التجارة للتقيد بالبروتوكول 15

أخبار متعلقة
616fd9a9a69fa

الأردن يترأس مؤتمر مجلس وزراء النقل العرب في القاهرة

w

السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

7db08b5a-ba16-4b6f-9c1b-d412ee0c707d

بحث تفاصيل تزويد لبنان بالغاز المصري في المملكة اليوم

1

رئيس الوزراء يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري

q

الخصاونة يصل إلى القاهرة ومدبولي في استقباله