وزير المياه يبحث مع نظيره المصري التحديات المائية

الوكيل الإخباري- بحث وزير المياه والري المهندس محمد النجار ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات المائية.



وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، التحديات التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية مائيا نتيجة عوامل عدة وسبل تعزيز التعاون لمواجهتها خاصة في ما يتعلق بنقص الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.



وثمن النجار الجهود المصرية لإنجاح هذا المؤتمر باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه، مشيدا بالإنجازات المائية المصرية والجهود المبذولة لتعزيز المحافظة على المياه ورفع كفاءة الاستخدام .



يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد للعام الرابع، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" في القاهرة بمشاركة نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، ومشاركة واسعة من الدول والمنظمات العالمية فضلا عن الوفود الرسمية.

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