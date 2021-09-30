رئيس الوزراء يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري

الوكيل الاخباري - اجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في القاهرة مساء اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تركزت على العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .



واكد الخصاونة ومدبولي خلال المباحثات اهمية ادامة التنسيق بما يخدم العلاقات الثنائية ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ولفت الدكتور الخصاونة الى اهمية تبادل الخبرات في مجال المشاريع الكبرى التي تعزز المنافع الاقتصادية والاستثمارية وتسهم في التنمية الاقتصادية خاصة ان هناك العديد من المجالات للتعاون بين البلدين الشقيقين .

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