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الثلاثاء، 07-06-2022 01:04 م

وزير النقل: نقص التمويل سبب التقدم المحدود في تنفيذ استراتيجيات النقل

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الوكيل الإخباري - قال وزير النقل وجيه عزايزة، الثلاثاء، إنه سيتم طرح مجموعة من مشاريع البنية التحتية والإجراءات التنظيمية (التشريعات والأنظمة) للأنماط كافة بهدف مواجهة تحديات قطاع النقل.

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وأضاف خلال جلسة نظمها البنك الدولي، بشأن تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي، أن نقص التمويل العام هو السبب الرئيسي للتقدم المحدود في تنفيذ استراتيجيات النقل.


وأشار عزايزة إلى الحاجة الماسّة إلى أن تكون الأولوية الاستراتيجية الأولى هي تأمين مزيد من مشاريع الشراكة التي تعتمد على تمويل القطاع الخاص.


وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي التشخيصي لقطاع النقل العام في الأردن جاء متطابقا مع نظرتنا للقطاع كون نظام النقل العام في المملكة غير منسق وغير فعال وذا تغطية ضعيفة، إضافة إلى الضعف الملموس في عدم مواءمة المركبات والبنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقات.


وأكّد أنه لا بد من الارتقاء بمفهوم النقل بحيث يضمن المواءمة والتنسيق بين الأطر المؤسسية والتشريعية وتبني السياسات المدرجة ضمن وثيقة السياسات العامة للنقل وتقديم سياسات جديدة بهدف تعزيز أنظمة النقل والتنقل المستدامة ذات الكلف المعقولة.

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