وزير النقل والسفير الهندي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري - بحث وزير النقل المهندس مروان الخيطان، مع السفير الهندي لدى المملكة أنور حليم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل بين البلدين، وآليات تطوير الشراكة بينهما.

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وأكد الخيطان لدى استقباله السفير حليم في الوزارة اليوم الخميس، عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، محملا تحياته إلى نظيره الهندي، مع تطلعه إلى لقاء قريب بينهما لتذليل العقبات كافة، المتعلقة بقطاع النقل بمختلف أنماطه لما فيه مصلحة الجانبين.



من جهته، أشاد السفير أنور حليم بما تتمتع به المملكة بموقع استراتيجي في المنطقة، مبديا اهتمام المستثمرين الهنديين في الاقتصاد الأردني بشكل خاص.

وأكد حليم أن القطاع الخاص الهندي يبحث عن شراكات حقيقية في كل القطاعات، وخاصة قطاع النقل بأنماطه المختلفة.



