السبت 23-10-2021
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السبت، 23-10-2021 08:27 ص

وسم القوات المسلحة الأردنية يتصدر تويتر

جيش لوغو


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #القوات_المسلحة_الأردنية عبر منصة تويتر وذلك بعد إعلان مديرية التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عن إطلاق البرنامج العسكري "درع الوطن" عبر شاشة التلفزيون الأردني.

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وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن فخرهم واعتزازهم بالوطن وجيشه داعين الله أن يحفظهم ويرعاهم.


وسيبث برنامج " درع الوطن" كل يوم جمعة لمدة ساعة من 9 مساء ولغاية الـ 10 مساء.

 


 




 

 


 

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