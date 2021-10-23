وسم القوات المسلحة الأردنية يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #القوات_المسلحة_الأردنية عبر منصة تويتر وذلك بعد إعلان مديرية التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عن إطلاق البرنامج العسكري "درع الوطن" عبر شاشة التلفزيون الأردني.

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وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن فخرهم واعتزازهم بالوطن وجيشه داعين الله أن يحفظهم ويرعاهم.



وسيبث برنامج " درع الوطن" كل يوم جمعة لمدة ساعة من 9 مساء ولغاية الـ 10 مساء.