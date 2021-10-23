وسم القوات المسلحة الأردنية يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #القوات_المسلحة_الأردنية عبر منصة تويتر وذلك بعد إعلان مديرية التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عن إطلاق البرنامج العسكري "درع الوطن" عبر شاشة التلفزيون الأردني.
وعبر النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عن فخرهم واعتزازهم بالوطن وجيشه داعين الله أن يحفظهم ويرعاهم.
وسيبث برنامج " درع الوطن" كل يوم جمعة لمدة ساعة من 9 مساء ولغاية الـ 10 مساء.
حفظ الله قواتنا المسلحة صمام الآمان والدرع المنيع لوطننا الحبيب..#القوات_المسلحة_الأردنية pic.twitter.com/PSnxxNv7G7— Anwar (@Anwar_9_4_1996) October 22, 2021
الترند اشي مفخرة #القوات_المسلحة_الأردنية pic.twitter.com/XBVYaCEomr— يعيش جلالة الملك المعظم 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@KVGIffh25UjzEBA) October 22, 2021
جيشنا العربي انتم دوما بالصدارة والي الامام— Tahani Alajarmah (@AlajarmahTahani) October 22, 2021
ترفع لكم القبعه عاليا اجلالا واحتراما#القوات_المسلحة_الأردنية#درع_الوطن pic.twitter.com/VLWeNCKak3
حمى الله وطني#القوات_المسلحة_الأردنية pic.twitter.com/sX6Ej2ZFhH— Amani (@Amani52624804) October 22, 2021
الجيش العربي شامة على خد الوطن🇯🇴#القوات_المسلحة_الأردنية pic.twitter.com/25IeqExY98— LOBNA (@LOBNA0123) October 22, 2021
اللهم اجعل هذا البلد امنآ مطمئن #القوات_المسلحة_الأردنية pic.twitter.com/pKHP7f44sW— tasneem (@tasneem18320706) October 22, 2021
دمتم بخير أيها النشامى والعزوة رجال ترفعون الراس تحت ضل ابو الحسين المفدى#القوات_المسلحة_الأردنية #درع_الوطن pic.twitter.com/6YzKYPm5ai— Rama (@Rama69035680) October 22, 2021
#القوات_المسلحة_الأردنية— سوسن (@W0Nv0Ck9pQSZdkl) October 22, 2021
مشاء الله عليكم مبدعين ومتميزين الله يحفظ جلالة سيدنا وقواتنا المسلحة pic.twitter.com/7qFO90BYiM
بحفظ الرحمن ورعايته.#القوات_المسلحة_الأردنية #درع_الوطن pic.twitter.com/AzRPn23pot— Rama (@Rama69035680) October 22, 2021
جيشنا العظيم ودرعنا المتين#درع_الوطن #القوات_المسلحة_الأردنية pic.twitter.com/pghOynMjHj— Lana (@Lana07191301) October 22, 2021
نعتز ونفتخر بالقائد الأعلى للقوات المسلحة الاردني جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه كل الفخر 🇯🇴❤🇯🇴#درع_الوطن#القوات_المسلحة_الأردنية pic.twitter.com/glnILnjzJk— Hala Abd-alrahman (@AlrahmanHala) October 22, 2021