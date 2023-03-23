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وصول قافلة مساعدات أردنية تضم 7 شاحنات إلى سورية

الخميس، 23-03-2023 10:45 م

وصول قافلة مساعدات أردنية تضم 7 شاحنات إلى سورية

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الوكيل الاخباري - أعلن القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق الدكتور باسل الكايد، أن قافلة مساعدات جديدة تضم سبع شاحنات محملة بالعديد من المواد الطبية والإغاثية والإنسانية مقدمة من المملكة، وصلت اليوم عبر معبر نصيب الحدودي.

وأوضح الكايد في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المساعدات الأردنية مستمرة بالوصول إلى الأشقاء في سورية، حيث تضم الشحنة الجديدة العديد من المواد الطبية والإغاثية والإنسانية، ومن ضمنها وحدة كلى متكاملة بكامل تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

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