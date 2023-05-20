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السبت، 20-05-2023 02:21 م

وظائف طبية للأردنيين في الكويت

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الوكيل الإخباري - نشرت رابطة أطباء الصحة الأردنية، إعلانا بينت فيه توفر وظائف طبية للأردنيين في دولة الكويت .اضافة اعلان


وبيّن الإعلان أنه مطلوب لمستشفى مرموق في الكويت برواتب ونسب مجزية  التخصصات الطبية التالية. 

وأشارت إلى أن المقابلات يوم الثلاثاء القادم مع مدير عام المستشفى في عمان:

وتاليا التخصصات المطلوبة : 
استشاري الأشعة
فنيي أشعة (MRC، CT Scan، ..)
_ أطباء الطوارئ
_ أطباء أطفال الأنابيب
_فنيو أطفال الأنابيب 
_استشاري العلاج الطبيعي
_ استشاري / اخصائي الطب الباطني
_ أطباء الأنف والأذن والحنجرة
_ سكرتيرة تحمل بكالوريوس طبي وخبرة في مستشفى او مراكز طبية.

وبينت أن على الراغبين بالتقدم التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]

 




 

 


 

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