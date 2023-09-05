وظيفة شاغرة للأردنيين في السعودية

الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية، إعلان توظيف لحساب شركة رائدة تعمل في مجال خدمات الاعاشة.

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ووفقا للإعلان، فان الشركة تسعى لتعيين أردني بوظيفة ضابط توظيف للعمل في السعودية.



وبيّن الإعلان أنه يجب على المتقدمين أن تتوفر لديهم عدة مؤهلات وخبرات، وهي: شهادة جامعية أو معهد متوسط في مجال الإدارة أو إدارة الفنادق أو إدارة الموارد البشرية، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال، إضافة إلى اجادة اللغة الإنجليزية، وأن لا يزيد العمر عن 35 عاماً.



ودعت من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]





