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الإثنين، 16-05-2022 11:42 ص

وفاة أربعيني بلدغة أفعى في الأغوار

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الوكيل الإخباري - توفي مواطن أربعيني فجر اليوم الاثنين، اثر تعرضه للدغة أفعى سامة بمنزله في منطقة ضرار في الأغوار الشمالية.اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى الأميرة إيمان الحكومي الدكتور محمد أبو هديب، إن المواطن البالغ من العمر 42 عاماً، تم اسعافه إلى قسم الإسعاف والطوارئ وجرى إدخاله إلى وحدة العناية الحثيثة، إلا أنه فارق الحياة، متأثراً بإصابته.

ودعا ابو هديب، المواطنين الى عدم الاقتراب من الأفاعي بحال ظهورها في المزارع والأماكن السكنية، وابلاغ الدفاع المدني أو المتخصصين بهذا الشأن، لافتاً إلى وجود أنواع سامة جداً تؤدي الى الوفاة.

 




 

 


 

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