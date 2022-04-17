الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

ما هي مفسدات الصوم.. الإفتاء توضح

الملك: ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى

%43 نسبة انخفاض وفيات كورونا في الأردن خلال أسبوع

إيجاز كورونا الأسبوعي.. 4 وفيات و475 إصابة

المياه: تنفيذ محطة رفع الثنية خلال الربع الثالث من 2021

الضريبة تدعو لتقديم اقرارات دخل 2021 ‏قبل نهاية نيسان الحالي

مصدر حكومي: صرف رواتب نيسان الجاري في موعدها المحدد

نحو 148 ألف مدين مطلوب للتنفيذ القضائي حتى 1 نيسان

وزير العمل: إدماج قطاعات جديدة بالتدريب المهني

الأردن يحذر من استمرار إسرائيل في خطواتها المُستهدِفة في المسجد الأقصى

الأحد، 17-04-2022 02:45 م

المياه: تنفيذ محطة رفع الثنية خلال الربع الثالث من 2021

PHOTO-2022-04-17-13-48-47


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري /سلطة المياه، إنها بدأت بمشروع صرف صحي الكرك ضمن حزمتين الأولى بقيمة (18,5) مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني لخدمة مناطق (الثنية، المرج، منشية أبو حمور).

اضافة اعلان


وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن الحزمة الثانية بقيمة (23,5) مليون يورو لخدمة مناطق (أدر، زحوم، الشهابية، الصالحية، الغوير المشيرفة، المأمونية، العزيزية، الرشادية) حيث تم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع والبحث جار عن تأمين التمويل للبدء بتنفيذ الحزمة الثانية.


"تم إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع للحزمة الأولى حيث تبين أنها بحاجة لمحطة رفع لنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة تنقية الكرك، وتم اختيار الموقع بموافقة المجتمع المحلي بعيداً عن التجمعات السكانية في منطقة غير مأهولة، وإعداد كافة الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات البيئية ذات العلاقة مثل وزارة البيئة وتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذ محطة رفع (7) وهي محطة مغلقة لا يوجد فيها أي عمليات معالجة ولا ينتج عنها أي مخلفات أو روائح إضافة إلى أن المحطة ستنفذ وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية "، وفق الوزارة.


وتقوم الوزارة /سلطة المياه بعملية تأهيل المقاولين للبدء بإجراءات طرح العطاء المتعلق بتنفيذ محطة الرفع والشبكات الرئيسية والفرعية لخدمة مناطق (الثنية، المرج، منشية أبو حمور) والذي من المتوقع البدء بتنفيذه خلال الربع الثالث من العام الحالي لخدمة المناطق المشمولة بهذه الحزمة، مؤكدة انفتاحها للتعامل مع أي ملاحظة المواطنين وبما فيه مصلحة عامة للجميع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1-652

تشغيل مستشفى الإيمان بالكامل قبل نهاية 2022

3_9

القطاع التجاري يهنئ الملك بمناسبة نجاح العملية الجراحية

متى-يكون-الصيام-واجباً-780x470

ما هي مفسدات الصوم.. الإفتاء توضح

1_77

الملك: ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية بالمسجد الأقصى

0L5A1670 cdd

%43 نسبة انخفاض وفيات كورونا في الأردن خلال أسبوع

7240_1

بدء استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة بالبلقاء التطبيقية

أخبار متعلقة
1649839478345

المياه تنفذ دراسة لتحديد أولويات الصرف الصحي بالمملكة

1648378458092

المياه تنظم حملة توعوية في كارفور الأردن

907608689

مخزون السدود يصل إلى 90 مليون م3 بنسبة 32%

2202279407191485192

مليون و400 ألف متر مكعب دخلت السدود خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2022-03-23 at 12.41.02 PM

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

WhatsApp Image 2022-03-20 at 11.44.34 AM

المياه: التحكيم أساس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص