المياه: تنفيذ محطة رفع الثنية خلال الربع الثالث من 2021

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري /سلطة المياه، إنها بدأت بمشروع صرف صحي الكرك ضمن حزمتين الأولى بقيمة (18,5) مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني لخدمة مناطق (الثنية، المرج، منشية أبو حمور).

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وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أن الحزمة الثانية بقيمة (23,5) مليون يورو لخدمة مناطق (أدر، زحوم، الشهابية، الصالحية، الغوير المشيرفة، المأمونية، العزيزية، الرشادية) حيث تم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع والبحث جار عن تأمين التمويل للبدء بتنفيذ الحزمة الثانية.



"تم إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع للحزمة الأولى حيث تبين أنها بحاجة لمحطة رفع لنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة تنقية الكرك، وتم اختيار الموقع بموافقة المجتمع المحلي بعيداً عن التجمعات السكانية في منطقة غير مأهولة، وإعداد كافة الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات البيئية ذات العلاقة مثل وزارة البيئة وتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذ محطة رفع (7) وهي محطة مغلقة لا يوجد فيها أي عمليات معالجة ولا ينتج عنها أي مخلفات أو روائح إضافة إلى أن المحطة ستنفذ وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية "، وفق الوزارة.



وتقوم الوزارة /سلطة المياه بعملية تأهيل المقاولين للبدء بإجراءات طرح العطاء المتعلق بتنفيذ محطة الرفع والشبكات الرئيسية والفرعية لخدمة مناطق (الثنية، المرج، منشية أبو حمور) والذي من المتوقع البدء بتنفيذه خلال الربع الثالث من العام الحالي لخدمة المناطق المشمولة بهذه الحزمة، مؤكدة انفتاحها للتعامل مع أي ملاحظة المواطنين وبما فيه مصلحة عامة للجميع.

